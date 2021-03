Miguel Matos candidato à Câmara de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Matos, 51 anos, economista de profissão e militante do PSD anunciou a sua candidatura à Câmara de Famalicão. "É uma candidatura independente da vontade dos partidos", adiantou referindo que não está à espera do apoio de nenhum partido político. Acrescentou que não consultou "nenhum órgão local, distrital ou nacional" do partido que milita.

Miguel Matos notou que não se revê "inteiramente" na gestão do atual autarca, Paulo Cunha. "Se me revisse inteiramente ou bastante com a forma como os destinos da nossa comunidade e do concelho estão a ser geridos não tinha motivo nenhum, como militante do PSD, para avançar", disse.

Na comunicação da sua candidatura através de um vídeo, Miguel Matos afirmou a sua convicção na "visão" a curto, médio e longo prazo para o concelho mas quando questionado pelos jornalistas não quis avançar pormenores remetendo para o manifesto eleitoral a ser apresentado posteriormente. Fez contudo, uma avaliação crítica do trabalho dos três últimos presidentes de Câmara.

O economista e consultor de gestão e desenvolvimento de negócios, especialista em gestão estratégica e em estudos de viabilidade económica e financeira notou que é "financeiramente independente" e que pretende "elevar a política àquilo que ela deve ser, a arte maior".

Miguel Matos foi auditor de Perícia Contabilística e Financeira da Polícia Judiciária, entre 1997 e 1999, é sócio fundador do Ténis Clube de Famalicão, a que presidiu entre 2008 e 2016, e escreveu o livro "Seja Livre Sendo Dono de Um Negócio".