Morreu Antero Martins, antigo presidente da Câmara de Famalicão

Morreu esta quarta-feira, o antigo presidente da Câmara de Famalicão, Antero Martins. Liderou a Câmara entre 1980 e 1982. No mandato seguinte foi eleito vereador, cargo para o qual foi eleito nas primeiras eleições autárquicas livres e democráticas realizadas em 1976.

A Câmara de Famalicão decretou dois dias de luto municipal.

Antero Martins nasceu em 1936 no concelho de Carrezeda de Ansiães, mas posteriormente estabeleceu residência em Famalicão. Foi administrador da empresa Soprem Norte, tendo sido um "cidadão empreendedor".

"Foi um cidadão empreendedor e participativo, desenvolvendo uma intensa atividade intensa e multifacetada, nomeadamente nas esferas empresarial e cívica", refere a Câmara de Famalicão em nota enviada à imprensa. "No domínio cívico, as suas qualidades elevadas de dedicação, competência e zelo granjearam o respeito e a admiração da comunidade", lê se na mesma nota.

O mandato de Antero Martins como Presidente da Câmara Municipal ficou marcado pela "prossecução de investimentos relevantes no âmbito das infraestruturas básicas, nomeadamente nas áreas da rede viária, da rede de saneamento de águas residuais e da habitação". Por outro lado, aponta a Autarquia prosseguiu com "medidas relevantes" no âmbito do planeamento urbanístico e territorial, como a revisão do Plano Geral de Urbanização e a elaboração das propostas do Plano Parcial de Urbanização da Zona Norte de Vila Nova de Famalicão, do Plano Parcial de Urbanização a Sul de Vila Nova de Famalicão, do Plano de Pormenor do Sector Sul do Plano Parcial de Urbanização da Zona a Norte de Vila Nova de Famalicão e da delimitação dos perímetros dos aglomerados urbanos das freguesias.