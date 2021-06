Morreu depois de cair de altura de seis metros quando apanhava ameixas

Alexandra Lopes Hoje às 21:44 Facebook

Um homem de 49 anos morreu depois de ter caído de uma altura de cerca de seis metros em Requião, Famalicão.

Tudo aconteceu por volta das 20.30 horas, quando a vítima estava no telhado de um pavilhão industrial para apanhar ameixas. Uma parte do telhado cedeu e o homem caiu dentro do pavilhão, de uma altura de cerca de seis metros.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a vítima seria trabalhador de uma indústria situada ao lado do local do acidente.

No local estiveram a VMER do hospital de Famalicão, os Bombeiros de Famalicão e a GNR local.

Foi ainda acionada a equipa de psicólogos do INEM para apoiar a família.