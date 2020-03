Morreu uma das idosas infetadas do Centro Social de Bairro

Alexandra Lopes Hoje às 21:48 Facebook

Morreu uma das utentes do Centro Social de Bairro, em Famalicão, que estava infetada com Covid-19. A mulher, de 91 anos, faleceu no hospital.

A instituição que acolhe 50 utentes tem nove idosos e cinco funcionárias que testaram positivo à Covid-19.

Segundo Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão ainda não foram realizados testes a todos os utentes "porque não há meios suficientes para fazer essa avaliação". Acrescenta que estão a ser realizados testes aos idosos "mais sintomáticos", e que em Bairro foram testados dez.

De resto, a Câmara de Famalicão veio este domingo a público, pedir a instalação de um laboratório de recolha e análises de testes Covid-19, já que considera que os testes necessários não estão a ser assegurados.

Paulo Cunha refere que apesar da disponibilidade transmitida na passada quinta-feira, às autoridades de saúde locais em custear os testes e encontrar as soluções logísticas necessárias para os fazer, foi informado que tal não é possível. "Não há condições técnicas para executar os testes", disse a JN. "Não há meios suficientes, não temos a quantidade de testes que precisamos", afirmou.

Entretanto, segundo a mesma fonte os utentes do Centro Social de Bairro estão em "isolamento profilático", e separados por três "áreas diferentes" de acordo com o seu estado de sáude, de modo a que não tenham contato uns com os outros.

Para já, diz Paulo Cunha, a instituição tem conseguido dar resposta, até porque possui uma "área razoável", e os recursos humanos afetos à infância estão agora alocados aos seniores.

Entretanto, a Câmara de Famalicão está a terminar a preparação de dois espaços de retaguarda para eventuais necessidades. A preparação de dois pavilhões municipais climatizados com capacidade para 200 camas está a ser ultimada para a eventualidade de haver necessidade de evacuar lares de idosos.