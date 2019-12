Mulher morre após queda de 3.º andar em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 12:06, atualizado às 12:19 Facebook

Uma mulher de 54 anos morreu na manhã desta segunda-feira, depois de ter caído de uma janela de um terceiro andar na Rua Conselheiros Santos Viegas, em Famalicão.

A vítima caiu do terceiro andar para o passeio. Foi assistida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada ao hospital de Famalicão, onde acabou por falecer.

O alerta foi dado pelas 10.33 horas, não sendo ainda conhecidas as circunstâncias da ocorrência.

A PSP de Famalicão está no local a tentar perceber as circunstância do sucedido.

Para o local, foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.