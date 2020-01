Mulher morre atingida por carro após acidente em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 15:27 Facebook

Uma mulher com cerca de 45 anos morreu, esta segunda-feira à tarde, após ter sido colhida por um veículo envolvido numa colisão com um outro carro, em Famalicão.

Segundo foi possível apurar no local, a mulher estaria a sair de um carro estacionado na berma, quando se deu a colisão entre os dois carros e um dos veículos a atingiu mortalmente. As manobras de reanimação decorreram durante largos minutos, mas não foi possível reverter a situação de paragem cardíaca. O acidente deu-se cerca das 14.15 horas na Avenida de Tibães, em São Cosme, Vila Nova de Famalicão.

No local, estiveram os Bombeiros Famalicenses, a GNR e um Veículo Médico de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. O trânsito encontra-se cortado no local.