Alexandra Lopes Hoje às 19:51, atualizado às 20:17

Uma mulher de 51 anos morreu atropelada, na tarde desta terça-feira, na Avenida Portas do Minho, na EN14, em Ribeirão, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher o atropelamento ocorreu pouco antes das 18.30 horas. A vítima mortal estaria a atravessar a estrada quando foi colhida e projetada. Residia a poucos metros do local do acidente.

No local estiveram os Bombeiros de Famalicão, da Trofa e a VMER de Famalicão.