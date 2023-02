Mulher morre quando fazia queima em Famalicão

Uma mulher de 74 anos morreu, na manhã deste sábado, quando estava a fazer uma queima em Arnoso Santa Maria, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher junto de fonte dos bombeiros, a vítima estaria a fazer uma queima e foi encontrada por familiares desmaiada junto à mesma. Quando os meios de socorro chegaram ao local estava em paragem cardiorrespiratória e o óbito acabou por ser declarado no local.

De acordo com a mesma fonte, a queima ter-se-á descontrolado e provocou um pequeno incêndio numa zona florestal. O fogo já foi considerado extinto.

Os Bombeiros Famalicenses e a VMER do hospital de Famalicão estiveram no socorro. A GNR de Famalicão esteve no local.