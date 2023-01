Jovem mulher morreu atropelada em Famalicão. Condutor fugiu

Alexandra Lopes Hoje às 08:14, atualizado às 09:33 Facebook

Uma mulher morreu atropelada, ao início da madrugada desta sexta-feira, na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Famalicão. Condutor fugiu.

A vítima, de 27 anos, estaria a atravessar a rua junto ao tunel ali existente quando foi colhida em circunstâncias ainda por apurar. O condutor abandonou o local e até ao momento ainda não foi identificado pela PSP.

No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM que declarou o óbito no local.

A PSP de Famalicão esteve no local e está agora, a realizar diligências que permitam chegar até ao condutor da viatura envolvida no sinistro.