Museu Têxtil em Famalicão muda para antiga empresa

Câmara de Famalicão vai comprar parte do complexo industrial Sampaio e Ferreira.

O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, em Famalicão, vai ser transferido para um espaço que o município vai adquirir no complexo industrial da antiga empresa Sampaio e Ferreira, na vila de Riba de Ave. A Autarquia quer que a transferência seja feita antes do final do ano.

A Câmara vai comprar uma fração do edifício onde funcionou uma das primeiras e maiores indústrias têxteis do Vale do Ave por mais de 354 mil euros para ali instalar a estrutura museológica. A parcela tem uma área de implantação de quase 4000 metros quadrados e um logradouro privativo de 1235 metros quadrados.