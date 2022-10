Nova ala do cemitério de Riba de Ave outra vez interditada

Alexandra Lopes Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova ala do cemitério de Riba de Ave, em Famalicão está novamente interditada. O uso do espaço esteve proibido durante cerca de cinco anos na sequência de uma providência cautelar interposta por vizinhos mas, em setembro do ano passado, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) decidiu a favor da Junta de Freguesia, que garantia ter tudo legal.

Os moradores recorreram desta decisão para o Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN), que considerou que o caso deve regressar ao TAFB para produção de prova.

O uso da nova ala do cemitério de Riba de Ave foi proibido em 2016. Os vizinhos alegavam que o afastamento de dez metros das habitações não foi respeitado, que a obra tapava a exposição social e violava a privacidade e não garantia ainda o escoamento de águas. Por outro lado, evocam que a vistoria técnica não seguiu os requisitos legais notando que não foram cumpridos os atos administrativos devidos.