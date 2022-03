"Nova" Casa de Camilo com mais valências didáticas

Empreitada de um ano devolveu complexo de Seide à traça original e reconstruiu a casa dos caseiros e a quinta. A inauguração decorre hoje em Famalicão.

As obras de reconstrução e restauro da quinta e da casa dos caseiros da Casa de Camilo, situada em Seide S. Miguel, Famalicão, são inauguradas hoje. A intervenção devolveu o conjunto camiliano à traça original e criou novas valências que vão "potenciar o aumento da dimensão didática e pedagógica" do espaço de Camilo Castelo Branco, que assim poderá receber mais visitantes que os 19 mil em 2019.

A casa dos caseiros foi reerguida no espaço de um ano. Com esta reconstrução os serviços educativos ganharam um espaço próprio. Até agora o trabalho pedagógico concretizado em ateliês, oficinas, exposições e leituras encenadas recorria ao espaço do Centro de Estudos Camilianos.