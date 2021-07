Nova escola profissional artística nasce em antiga fábrica em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 10:03 Facebook

A nova escola profissional da Escola Profissional Artística do Vale do Ave - ARTAVE e do Centro de Cultura Musical (CCM) vai começar a ser construída.

Esta quinta-feira, é assinado o auto de consignação do novo complexo escolar que vai nascer a partir da reconversão da antiga fábrica de metalomecânica "Cegonheira".

A antiga "Cegonheira" foi adquirida pela Câmara de Famalicão, pelo ARTAVE e pelo CCM por 850 mil euros.

A autarquia cedeu às duas entidades formadoras a parte do edifício que comprou e vai financiar a empreitada com um valor total de quase dois milhões de euros, um valor que será atribuído em prestações mensais.

A criação do Complexo Escolar da ARTAVE é um investimento de mais de seis milhões de euros, terá 63 salas de ensino, biblioteca e zonas administrativas.