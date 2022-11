"Novo" centro urbano de Famalicão é inaugurado este domingo

Alexandra Lopes Hoje às 17:47 Facebook

As obras de renovação do centro urbano de Famalicão são inauguradas este domingo à tarde. Com um ano de atraso, e mais caras em um milhão de euros do que o previsto, a empreitada pretende implementar uma nova filosofia ao miolo da cidade, sobretudo ao nível da mobilidade.

A requalificação vem mudar o sentido da circulação, ordenando o estacionamento, criando vias partilhadas por carros, bicicletas, trotinetes e peões e fechando o topo Norte da Praça D. Maria II ao trânsito. Também foram intervencionadas a Praça Mouzinho de Albuquerque e ruas adjacentes.

"Em termos gerais ficou bonito mas em alguns aspetos pouco funcional porque as águas pluviais ainda não escoam devidamente", diz Ana Figueiredo, proprietária de uma loja no topo Sul da Praça D. Maria II. Fala ainda da "falta de iluminação" e alerta para a necessidade das autoridades intensificarem o policiamento para combater o estacionamento indevido.