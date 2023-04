Novo parque verde vai nascer em Famalicão

A União de Freguesias de Calendário e Famalicão vai ter um parque verde com cerca de dez hectares com vários equipamentos recreativos, como parque infantil, espaço lúdico e radical e um espaço para minigolfe.

O novo espaço de lazer terá ligação ao Parque da Devesa, com um corredor verde ao longo do rio Pelhe, que passará pelas hortas urbanas, situadas na avenida dos Descobrimentos. Serão plantadas "mais de três mil espécies autóctones".

A criação deste parque verde consta da Unidade de Execução do Pelhe, recentemente aprovada, onde está também a construção da nova Unidade de Saúde Familiar de S. Miguel-o-Anjo e uma área destinada à habitação no âmbito do programa 1.º Direito. A nova unidade de saúde deverá custar cerca de 1,8 milhões de euros contando com financiamento comunitário de 1,1 milhões de euros.

PUB

Em desenvolvimento está ainda uma nova Unidade de Execução na zona de Sobrado, na freguesia de Requião com mais de 20 mil metros quadrados. Está prevista a construção de edifícios para habitação, comércio e serviços, a requalificação da rua ali existente e a criação de uma nova artéria entre a rua Dr. Francisco Alves e rua do Sobrado.