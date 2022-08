Obras condicionam trânsito em Famalicão a partir de segunda-feira

A Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, em Famalicão, entra em obras já na próxima segunda-feira. A via vai ser duplicada e renovada devido às obras de urbanização daquela zona.

As obras vão condicionar o trânsito, pelo que na primeira fase o trânsito no sentido Braga/Famalicão far-se-á pela via paralela até agora destinada a estacionamento, e no sentido contrário o tráfego vai circular pela via que atualmente serve para a circulação dos automóveis que vêm de Braga.

Está previsto o alargamento da via que ficará com duas faixas de rodagem para cada sentido, e a construção de uma rotunda entre a Avenida Engenheiro Pinheiro Braga e a Rua da Seara. Será ainda construída uma ciclovia de cada lado da rua, estando previstos passeios para peões e arborização.

Junto ao tribunal vai nascer uma nova rua que vai ligar a avenida e a Rua 20 de Junho, de acesso à Escola Básica D. Maria II, e será construído um novo arruamento entre a Rua Gavião Real e a Rua de S. Vicente.

Segundo a Câmara de Famalicão a intervenção vai ser concretizada pelo "principal promotor privado da nova urbanização" que possui mais de 81 mil metros quadrados de terreno no local e que vai ceder perto de 50 % dessa área para zona verde e acessibilidades. Vai ainda executar as infraestruturas, como a requalificação da referida avenida.