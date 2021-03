Obras na avenida 9 de julho em Famalicão concluídas entre abril e maio

Alexandra Lopes Hoje às 10:39 Facebook

As obras de reparação da avenida 9 de julho, em Famalicão deverão estar concluídas "entre abril/maio de 2021", depois de ter sido consignada em setembro do ano passado.

A informação foi avançada pelo gabinete do Ministro das Infraestruturas ao deputado do PSD na Assembleia da República Jorge Paulo Oliveira, que há cerca de um ano disse ter recebido a garantia que a reparação da via estaria concluída durante o segundo semestre de 2020.

As informações avançadas pelo governante ao deputado social-democrata dão conta que a obra prevê a "beneficiação" do pavimento, a reabilitação da rede de drenagem, passeios para peões, "renovação integral e complemento dos equipamentos de sinalização e segurança". Entretanto, os trabalhos na rede de drenagem e passeios para peões já foram feitos.

Entretanto, aponta a mesma fonte, está prevista a "substituição do pavimento existente", que implica "fortes constrangimentos à circulação automóvel", e por isso deverá acontecer "num horizonte temporal de três semanas com previsão de tempo seco e temperatura amena" para minimizar os "incómodos". De resto, o gabinete de ministro avança que as "condições meteorológicas desfavoráveis" levaram à "suspensão parcial dos trabalhos de pavimentação, estimando-se que estejam concluídos num prazo de 90 dias".

"Se há dez meses, o estado desta via era lastimável, a situação hoje é obviamente pior desconhecendo as populações, em absoluto, a razão ou razões que possam justificar, objetivamente, uma promessa não cumprida por parte do Governo", refere Jorge Paulo Oliveira, na questão que enviou que ao ministro Pedro Nuno Santos.

"Atenta a falta de manutenção na Avenida 9 de Julho, que se arrasta há vários anos e que tem contribuído para a sua elevada sinistralidade, resta-nos esperar que, desta vez, a promessa do Governo seja para valer", nota o deputado do PSD em nota enviada à imprensa.