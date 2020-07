Obras na escola de Ribeirão vão custar 5,5 milhões de euros

Alexandra Lopes Hoje às 15:56 Facebook

A Escola Básica de Ribeirão, em Famalicão, vai ter um novo pavilhão de aulas. A nova construção vai nascer na segunda fase da requalificação e ampliação do estabelecimento de ensino que vai implicar um investimento municipal de 5,5 milhões de euros.

A primeira fase da empreitada, que englobou a requalificação do edifício multiusos, está concluída, e vai agora começar a segunda etapa que abrange a construção de um novo edifício para salas de aula, laboratórios, sala de professores, reprografia e um auditório, e um recreio ao ar livre. A área destinada aos serviços administrativos também será renovada.

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, a intervenção "vai permitir uma melhoria substancial das condições infraestruturais da escola". "Esta obra tem um custo estimado acima dos 5.5 milhões de euros e um financiamento garantido de 2.2 milhões, o que significa que o financiamento comunitário não chega a 50% do seu custo e que o esforço municipal e o esforço dos famalicenses é superior a 3 milhões de euros. Nunca no nosso concelho houve um esforço orçamental tão grande numa intervenção escolar, sabendo que a gestão dessa mesmo escola não é do município, mas sim do Ministério da Educação", adiantou o autarca.

A escola tem quase 40 anos e para que fosse possível a sua modernização, a Autarquia celebrou um acordo com o Ministério da Educação.