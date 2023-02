Obras na esquadra da PSP de Famalicão avançam este ano

A segunda fase da reabilitação da esquadra da PSP de Famalicão deverá avançar ainda durante este ano. A obra cujo investimento está estimado em cerca de 1,6 milhões de euros, estará concluída no final de 2024.

A requalificação do edifício da PSP deveria ter ficado concluída no final de 2021, mas tal como o JN noticiou no passado mês de janeiro, o Ministério da Administração Interna aguardava a publicação da portaria que autorizava a despesa. Tal aconteceu esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro.

À semelhança do que aconteceu com a primeira fase da empreitada, que englobou a renovação da cobertura da esquadra, a Câmara Municipal vai assumir o lançamento do concurso público e a realização da obra. "Falta assinar o contrato com o Ministério da Administração Interna (MAI) e lançar o concurso público", diz Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão. O autarca estima que para o concurso, análise de propostas e relatórios serão necessários "quatro, cinco meses" estimando por isso, que a reabilitação comece ainda durante este ano. Estima-se que esteja concluída no final do próximo ano.

PUB

Mário Passos adiantou que a verba para a obra "é mais ajustada" do que no caso das empreitadas das unidades de saúde familiares, cujas obras se realizam através de contrato com o governo. Neste caso, o edil considera que a verba fica aquém da necessária e reclama mais financiamento.

Esta quarta-feira, foram ainda publicadas portarias que possibilitam a construção da nova esquadra da PSP da Ponta do Sol e do Posto Territorial da GNR de Viana do Alentejo.

O MAI assegura que os respetivos contratos interadministrativos com os respetivos municípios para a promoção das empreitadas serão assinados "em breve". "Estas portarias são mais um exemplo da política do Ministério da Administração Interna, que tem como prioridades a valorização das carreiras dos elementos das Forças de Segurança, bem como a das infraestruturas e dos equipamentos ao seu serviço", lê-se na mesma nota.