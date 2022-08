Obras no centro de Famalicão com 10 meses de atraso e aumento dos custos

As obras de requalificação do centro urbano de Famalicão continuam por concluir. O último prazo indicava que estariam prontas a 20 de agosto, mas na Praça D. Maria II ainda há trabalhos em curso. O preço derrapou cerca de 13%.

O prazo de conclusão da empreitada já foi adiado quatro vezes, sendo que a última prorrogação aceite pela Câmara de Famalicão apontava para que tudo estivesse pronto no passado sábado.

"O empreiteiro pediu a entrega provisória da obra", informou fonte do gabinete de comunicação da Câmara Municipal quando questionada pelo JN. A mesma fonte avançou que a Câmara está agora, a fazer a vistoria conforme determina o código das contratações públicas e a fazer o "diagnóstico" para depois determinar as ações necessárias. "Oportunamente a Câmara Municipal vai pronunciar-se", adiantou.

A renovação do centro da cidade famalicense deveria estar concluída em outubro de 2021. Tal não aconteceu e abril de 2022 foi o novo prazo para ter o centro reabilitado. Entretanto, um novo adiamento atirou o fim da empreitada para o final de junho, o que também não se verificou. Uma nova prorrogação apontava para 1 de agosto o fim das obras. Uma data que também não foi cumprida.

Nessa altura o empreiteiro solicitou mais 60 dias para concluir as obras. A Autarquia não aceitou e deu 20 dias ao empreiteiro para terminar a empreitada. Atualmente, ainda há trabalhos a decorrer.

Um "erro técnico" na construção da pala do edifício do parque D. Maria II foi um dos motivos apontados para os adiamentos assim como a inexistência de cadastro das infraestruturas existentes no subsolo devido à antiguidade das mesmas.

Os trabalhos a mais e a revisão de preços já elevaram o valor da obra para cerca de 8,6 milhões de euros, um milhão de euros mais (cerca de 13%) do que o preço pelo qual foi contratada.