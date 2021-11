Obras no centro de Famalicão preocupam comerciantes

Alexandra Lopes Hoje às 12:50 Facebook

Falta de estacionamento e trânsito caótico prejudicam as vendas. Para agravar, não há divertimentos de Natal.

As obras de renovação do centro de Famalicão que decorrem há cerca de um ano têm deixado os comerciantes "preocupados" por causa da "falta de estacionamento" e do "trânsito caótico" que se reflete nas vendas. Os trabalhos deveriam ter ficado prontos em outubro, mas só estarão concluídos até abril do próximo ano.

"Há pessoas que vinham cá, mas deixaram de vir porque não há estacionamento", diz Liliana Nunes, proprietária de uma loja de chocolates na Praça D. Maria II. A lojista revela ainda que o negócio sofreu com a pandemia e com as obras. E nem com a época natalícia prevê melhorias. "Até porque não temos aqui os habituais divertimentos", lamenta.