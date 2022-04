Obras no centro de Famalicão sofrem novo atraso

As obras de renovação do centro urbano de Famalicão sofreram um novo atraso. Foi aprovada esta quinta-feira, em reunião de Câmara, mais uma prorrogação de prazo de 50 dias para que a empreitada fique concluída.

A remodelação do miolo da cidade está em curso há mais de um ano, sendo que o último prazo apontava para que a obra estivesse pronta em final de abril. Contudo, a inexistência de cadastro das infraestruturas existentes no subsolo devido à antiguidade das mesmas tem feito com que a empreitada se prolongue, empurrando a conclusão para junho. De resto, este foi o motivo que levou recentemente a Câmara Municipal a aprovar trabalhos complementares no valor de cerca de 800 mil euros.

Por outro lado, um "erro técnico" na construção de uma "pala" na zona da Fundação Cupertino de Miranda também ajudou ao atraso. A Autarquia garantiu que o empreiteiro vai assumir os custos deste erro.

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, destacou que há zonas do centro que já estão concluídas e garantiu que o facto de uma parte central não estar pronta na data prevista não vai condicionar a realização das festas Antoninas, que acontecem em junho.

Os vereadores do PS votaram contra a prorrogação do prazo justificando que se trata de refletir o "sentimento" dos famalicenses que já não "compreendem porque é que as obras estão a demorar tanto tempo". "Não compreendem porque é que as obras estão muitas vezes paradas, não evoluem, e não percebem a dinâmica entre o dono da obra, a fiscalização e o empreiteiro", afirmou o vereador socialista Paulo Folhadela.