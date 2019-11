Onze espaços fazem parte da Rota do Turismo Industrial de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 10:15 Facebook

É lançada esta quinta-feira, uma rota turística no âmbito do património industrial, indústria viva, investigação, desenvolvimento e enoturismo de Famalicão.

A rota é constituída por três museus, quatro adegas, duas empresas têxteis, uma fábrica de chocolate e o Centro de Investigação e Desenvolvimento da Industria Têxtil e Vestuário, Citeve. O objetivo é promover e valorizar a dinâmica industrial do concelho.

"O aproveitamento das potencialidades turísticas no setor, assente na preservação do património industrial, no envolvimento da indústria em atividade, e do desenvolvimento tecnológico industrial, culmina na conceção de experiências únicas de caráter industrial", refere a memória descritiva do projeto.

Segundo a Câmara de Famalicão, que desenvolveu a rota, para já integram a rota onze espaços e empresas que podem ser visitados mas novos polos podem entretanto, ser adicionados.

O Turismo Industrial e de Negócios é um dos "eixos estratégicos" do município para o desenvolvimento da aposta na área turística.