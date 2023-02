Operação urbanística permite novos acessos ao hospital de Famalicão

Vai nascer uma nova rotunda na Avenida 9 de julho e novas ligações ao hospital e à zona de Talvai, em Famalicão. Estas novas infraestruturas serão possíveis com a delimitação de uma nova Unidade de Execução Urbanística, decorrente da qual será cedido ao domínio público uma área de 3274 metros quadrados onde vai nascer um novo parque de estacionamento público junto ao hospital.

O terreno a delimitar tem 23490 metros quadrados, e segundo a proposta prevê o reparcelamento e uma área destinada à construção para zonas comerciais, serviços e habitação.

Segundo a Câmara de Famalicão com esta operação será possível um "novo acesso condigno e fundamental ao hospital, tanto para ambulâncias como para o trânsito em geral, com a mais-valia de um parque de estacionamento público na proximidade". Por outro lado, acrescenta que a criação de uma rotunda na Avenida 9 de Julho vai reduzir "o risco de acidentes naquela via, permitindo, simultaneamente, uma nova acessibilidade ao Talvai, área em grande desenvolvimento".