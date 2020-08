Padre de Ribeirão infetado com covid-19

Alexandra Lopes Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O pároco de Ribeirão e presidente do centro social e paroquial daquela vila de Famalicão, Monsenhor Manuel Joaquim, está infetado com covid-19.

A informação foi comunicada pela direção do centro social num comunicado publicado na sua página online e no Facebook.

Segundo o comunicado do centro social, o padre participou, "nas duas últimas semanas", numa ação de formação, "tendo sido contagiado com a doença covid-19". "Durante este período e até ao momento não existiu contacto com os utentes e com os colaboradores das respostas sociais", lê-se na nota.

O centro social acrescenta ainda que "já foram efetuadas as diligências adequadas e tomadas as medidas necessárias, estando a situação a ser acompanhada pela entidade competente".