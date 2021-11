Parque da Devesa vai receber cerca de duas mil árvores

Alexandra Lopes Hoje às 14:17 Facebook

O Parque da Devesa, em Famalicão vai ter mais 730 árvores até ao final do corrente mês, um investimento de 73 mil euros da Câmara Municipal. As espécies serão plantadas nas orlas do parque e na zona do lago.

A plantação insere-se no projeto de valorização do ecossistema do Parque da Devesa, que prevê a plantação de outras mil árvores na zona central do espaço. O objetivo é "aumentar e diversificar a área arbórea do grande pulmão verde da cidade", sendo que serão criadas várias zonas, denominadas de "matas" com diversas espécies arbóreas.

"Existem zonas do parque que precisam de ser preenchidas, que estão neste momento despidas de árvores, e depois sabemos que enquanto seres vivos, existem árvores que morrem e, com esta ação estamos a preparar uma nova geração de árvores", explica Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão em nota enviada à imprensa.

O projeto, avança a mesma fonte, propõe a consolidação do "diversos habitats" a partir do levantamento das espécies dominantes em cada área, pelo que durante este mês serão plantadas 50 espécies diferentes.

O projeto da Autarquia de plantar 25 mil árvores ficará "praticamente concluído" com a plantação destas árvores, segundo avança Mário Passos. O autarca quer por isso que até 2030 esta contabilização atinja as 30 mil árvores.