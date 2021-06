Paulo Cunha não se recandidata ao último mandato

Alexandra Lopes Hoje às 10:36 Facebook

Ao contrário de todas as expectativas, o atual presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, eleito pela coligação PSD/PP, não vai recandidatar-se. Fez dois mandatos enquanto presidente, mas comunicou recentemente a decisão de não avançar para aquele que poderia ser o terceiro e último mandato.

Mário Passos, atual vereador do Desporto e das Freguesias, foi o nome aprovado pelos militantes do PSD de Famalicão, no plenário "mais concorrido de sempre". O nome tem ainda de ser aprovado pela distrital do partido (que é liderada por Paulo Cunha) e pela direção nacional.

A coligação PSD/PP lidera os destinos de Famalicão desde 2001, altura em que destronou o PS, que estava no poder há cerca de 20 anos.

O PS apresentou Eduardo Oliveira, atual líder da concelhia como candidato à Câmara Municipal.

O Chega já apresentou Victor Meira como candidato. Quanto os restantes partidos que usualmente apresentam candidatos, BE e PCP, ainda nada se sabe. Também não é conhecido se o PAN e a Iniciativa Liberal vão apresentar alguma lista.

Nas últimas autárquicas, a coligação conquistou 67,4% dos votos, elegendo 8 elementos, e o PS teve 23,7 % dos votos, elegendo três vereadores.