Piquenique das Artes começa hoje no Parque da Devesa

O Mel - Piquenique das Artes começa esta sexta-feira, no Parque da Devesa com a "Câmara Obscura", um espaço de aprendizagem e experimentação em volta de uma câmara escura que se vai prolongar até amanhã. A entrada é gratuita, e os Killimanjaro, encerram a iniciativa, sábado, pelas 23.15 horas.

Durante os dois dias, haverá um piquenique às 20 horas, seguindo-se a programação cultural.

Esta sexta-feira, a programação arranca com a projeção do documentário "Às de Espadas" de Rúben Marques, pelas 21.30 horas, e uma hora depois é tempo de assistir ao concerto de Luiz Caracol. No sábado, às 21 horas, é apresentado o projeto audiovisual "Bem-Vindos ao Antropoceno", seguido do grupo musical Baleia, Baleia, Baleia. O Mel - Piquenique das Artes termina com o concerto dos Killimanjaro, pelas 23.15 horas.

Segundo a organização, a cargo da associação Elogio Vádio, o Mel é um "evento artístico, multicultural, interdisciplinar e inclusivo, tendo a consciência, ecologia e cidadania como valores centralizadores de todo o projeto". O evento começou em 2017, e conta com o apoio da Câmara de Famalicão.