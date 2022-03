Polícias de Famalicão vigiam trânsito em bicicletas elétricas

Alexandra Lopes Hoje às 08:10 Facebook

O objetivo principal é impedir o estacionamento abusivo e ter acesso a mais locais da cidade.

César Gomes e Daniel Sousa, agentes da Polícia Municipal (PM) de Vila Nova de Famalicão, aproximam-se das viaturas estacionadas no corredor destinado a bicicletas da Avenida Narciso Ferreira. Alguns condutores estão por perto, apercebem-se e retiram de imediato os veículos mas de outros nem sinal. Entretanto, os agentes começam a passar a multa. Os condutores vão chegando, e rapidamente a via fica "limpa" de automóveis.

Este é o retrato dos dias dos dois polícias, uma das patrulhas que percorre o centro urbano de bicicleta elétrica há cerca de um mês. Mais umas pedaladas, e uns metros à frente deparam-se com uma paragem de autocarro preenchida por carros estacionados indevidamente. A avenida é uma das artérias onde os estacionamentos em segunda fila ou nas paragens dos transportes coletivos são frequentes com toda a complicação que isso pode causar na fluidez do trânsito. Mas àquela juntam-se outras, onde o problema se repete e cujo combate é um dos objetivos destas rondas.