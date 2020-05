Ponte em Famalicão encerrada por danos na estrutura

Alexandra Lopes Hoje às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ponte da Minhoteira, em Arnoso de Santa Eulália, Famalicão está encerrada ao trânsito automóvel porque a estrutura que protege o pilar da ponte da fricção da água (quebra-mar) está "estruturalmente danificada".

A Câmara de Famalicão vai realizar obras para reparar o quebra-mar, no apoio central da ponte, e há também necessidade de intervir "nos encontros das lajes". O início da intervenção ainda não tenha data definida mas em nota enviada à imprensa a Câmara de Famalicão diz que "deverá ocorrer num curto espaço de tempo". Depois da obra de reparação a ponte ficará interdita a veículos pesados.

Em 2018, num relatório da avaliação feita a várias pontes do concelho por técnicos da Infraestruturas de Portugal, solicitada pela Autarquia, foi "chamada a atenção para a ausência de talha-mar em alguns dos pilares da ponte" da Minhoteira. Entretanto, segundo o município, esta travessia sofreu uma intervenção ao nível das guardas de segurança tendo-se verificado uma "deterioração acentuada do quebra-mar de forma notória e visível". Por isso, a ponte, que atravessa o rio Este, e permite a ligação entre a freguesia de Arnoso de Santa Eulália e a de Nine, e destas a Couto de Cambeses, em Barcelos está agora fechada.

A Ponte da Minhoteira é uma ponte medieval do século XVIII constituída por uma estrutura em alvenaria de pedra granítica de seis vãos.