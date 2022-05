Povo do Vale do Pelhe leva a palco espetáculo performativo

O espetáculo comunitário "Vozes da Serra e do Vale" sobe ao palco na próxima sexta-feira, às 21.30 horas, no Salão Paroquial de Vale de S. Cosme. Junta 14 cidadãos das freguesias do Vale do Pelhe (Cruz, Requião, Portela, Telhado, Vale S. Cosme e Vale S. Martinho), orientados por profissionais da ACE - Escola de Artes Famalicão.

O espetáculo performativo insere-se no projeto "Há Cultura | Cultura Para Todos", promovido pela Câmara de Famalicão e cofinanciado pelo Norte 2020 cujo objetivo é envolver a comunidade na construção de cultura a partir das suas próprias tradições. Durante do espetáculo vão sendo colocada várias questões como "Que relação a cultura estabelece com a vida? Os valores humanos, as tradições, aquilo que cada povo tem em alta conta, afirmam ou negam a vida?"

A construção do espetáculo performativo começou com sessões exploratórias e de capacitação dedicadas à componente musical e cénica, bem como a técnicas de luz.