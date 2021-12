Procura de casas leva Famalicão a bater o recorde no aumento das rendas

Alexandra Lopes Hoje às 13:20 Facebook

Emprego de qualidade e centralidade tornam o concelho atrativo. Valores aumentaram 24% num trimestre.

A grande procura de casas no concelho de Famalicão fez disparar o valor das rendas. Os preços cresceram 24% no terceiro trimestre deste ano face ao anterior, a maior subida em termos nacionais, e 19% relativamente ao ano passado.

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, a industrialização do concelho, a existência de "emprego de qualidade" e o facto de ser um concelho central são as principais razões de atratividade. "Famalicão é um território competitivo, com indústrias fortes, com emprego cada vez mais de qualidade e com qualidade de vida", diz o autarca para justificar a procura e o consequente aumento dos preços das rendas.