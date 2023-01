Professores em greve em Joane unem escolas com cordão humano

Os professores da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado e da Escola Básica Bernardino Machado, em Joane, Famalicão, estão em greve. No âmbito do protesto, juntaram-se e fizeram um cordão humano a juntar as duas escolas.

Segundo Paulo Parente, professor de português da Benjamim Salgado, as reivindicações são antigas, como a contagem do tempo de serviço, a progressão na carreira e a "municipalização".

"A informação do Governo nunca é completa e transparente", diz o docente, referindo-se à municipalização.

O docente diz manter a esperança que o desagrado dos professores demonstrado através das greves faça com que o Governo ceda.

Devido à greve, a escola básica está encerrada.