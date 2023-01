Professores levam reivindicações às ruas de Famalicão

Os professores cumprem, esta quarta-feira, mais um dia de greve. Em Famalicão, docentes e não docentes de todo o concelho estão a fazer uma arrumada desde a escola D. Sancho até ao centro da cidade. A escola Camilo Castelo Branco e a Júlio Brandão estão encerradas.

Miguel Cunha, professor da Secundária Camilo Castelo Branco, mostra se "espantado" com as declarações de António Costa, que diz que há um erro de interpretação quanto à " municipalização" da educação.

Pois a " luta" dos docentes e do pessoal não docente vai além da " municipalização". A esta reivindicação junta-se, segundo Miguel Cunha, por exemplo, os "salários miseráveis", as quotas na avaliação, a contagem do tempo de serviço.

O docente reconhece que estas greves estão a causar impactos nas famílias mas refere que "não há outra forma" de se fazerem ouvir.

Isabel Sá, professora de Educação Visual e Tecnológica, há 17 anos, na Secundária Camilo Castelo Branco, diz que este é o "momento ideal" para continuar a reivindicar. Considera o "desrespeito" a que os docentes têm sido sujeitos "desmotivador".

"Estamos à espera que o Governo se sente à mesa connosco e ouça, para nos devolver alguma dignidade", conclui Miguel Cunha.