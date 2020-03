Hoje às 16:13 Facebook

Com apenas um mês de funcionamento, o projeto Cuidar Maior orientou mais de 30 cuidadores informais, em Famalicão, e proporcionou já o descanso de dois cuidadores.

Este projeto, que surgiu na sequência da aprovação pelo Parlamento do Estatuto do Cuidador Informal, tem como objetivo ser o pilar de apoio a todos os cuidadores informais do Município de Famalicão e oferecer resposta e ajuda às suas necessidades.

