Projeto piloto para recolha de resíduos orgânicos em Famalicão arranca hoje

O projeto piloto de recolha de resíduos orgânicos do municipio de Famalicão com 1250 famílias da zona central da cidade começa esta segunda-feira. Em paralelo decorrerá uma campanha de sensibilização porta a porta com a explicação da importância do projeto e oferta de um contentor para os bioresíduos.

O objetivo da campanha e do projeto é, diz a Câmara de Famalicão em nota de imprensa, "capacitar e incentivar a comunidade para a separação dos biorresíduos, que deixam de ser depositados em aterro sanitário e passam a ser valorizados e transformados num composto orgânico que pode ser utilizado para enriquecer solos e culturas".

A Autarquia quer alargar o projeto a todo o concelho depois desta fase piloto que vai decorrer até setembro. Para além da recolha, o intuito é também "impulsionar a compostagem doméstica e a compostagem comunitária, que permitam a reciclagem na origem de biorresíduos gerados pela comunidade". Por isso, vão decorrer oficinas sobre o assunto.