PS acusa Câmara de Famalicão de "falta de informação e transparência"

O PS de Famalicão considera que há "falta de informação e transparência" por parte da Câmara Municipal no processo de ampliação da superfície comercial Auchan. O espaço comercial vai expandir-se: a área comercial vai ser ampliada e haverá uma "vertente de lazer, cultural e desportiva".

Segundo a Autarquia famalicense, que levou à última reunião do executivo um acordo de cooperação e um contrato para infraestruturas com o Auchan, "ainda não existe programação, pois o projeto ainda está em fase de licenciamento". "No entanto terá uma programação complementar aos equipamentos existentes, sem custos acrescidos para o município", acrescenta fonte do gabinete de comunicação da Câmara de Famalicão.

Foi submetido a análise do executivo camarário um acordo de cooperação em matéria de mecenato, onde a superfície comercial vai fazer um donativo de cerca de 333 mil euros para "obras ou atividades" na Casa das Artes. Este acordo serve para "compensar" o município pelos impactos a causar. Foi ainda, votado um contrato no valor de cerca de 726 mil euros para encargos relativos à reabilitação e reperfilamento das ruas a Norte da galeria comercial do Auchan.

A Autarquia considera "positiva" a expansão da galeria comercial "por se tratar de um espaço multifuncional que surge em complementaridade a uma zona residencial em expansão". "Para além da diversificação da oferta comercial terá uma componente lúdica, desportiva e cultural", acrescenta fonte do gabinete de comunicação do município. E acrescenta que essa obra prevê "um aumento do parque de estacionamento existente, passando a ter disponíveis cerca de 950 lugares de estacionamento, integrados no sistema dos parques estratégicos da cidade, com informação em tempo real sobre o número de lugares disponíveis". Garante a mesma fonte que "estarão assegurados os transportes públicos, lugares para bicicletas e aumento de lugares para carregamento de veículos elétricos".

Contudo, sem conhecimento de que equipamentos concretos pretende o espaço comercial criar, os socialistas acusam o executivo camarário de "esconder deliberadamente o impacto negativo que a Casa das Artes vai sofrer".

"O mais surpreendente é que a própria Câmara Municipal de Famalicão vai assumir a realização de obras para servir o Auchan e perdoar espaços verdes para o crescimento da zona comercial do hipermercado" atira o PS, em nota enviada à imprensa. Para o PS, este negócio não está devidamente explicado.