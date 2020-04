PS de Famalicão propõe bolsa de voluntariado para apoio aos seniores

Alexandra Lopes Hoje às 10:07 Facebook

O PS de Famalicão considera necessário implementar no concelho uma "bolsa de voluntariado municipal de apoio aos famalicenses seniores" que vivem isolados, aos cidadãos com necessidades especiais e famílias e instituições de acolhimento de crianças, jovens e idosos "que se encontram com falta de pessoal".

Em nota enviada à imprensa, a concelhia socialista propõe que a Câmara de Famalicão "estabeleça contactos e parcerias com os restaurantes locais" para que possam ser fornecidas refeições necessárias aos vários profissionais "da linha da frente", sendo esta, também, uma "medida de estimulo à economia local".

O líder dos socialistas famalicenses, Eduardo Oliveira, manifesta disponibilidade para apoiar as propostas que a Câmara de Famalicão entenda apresentar a reunião do executivo mas manifesta algum "incómodo" pelo tempo decorrido entre a declaração do estado de emergência e a apresentação de medidas.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, apresentou na terça-feira várias medidas de combate à Covid-19, e de apoio às famílias e às empresas.