PS "preocupado" com antena de telecomunicações junto a escola

O PS de Famalicão está "preocupado" com a instalação de uma antena de telecomunicações junto à Escola D. Maria II, na freguesia de Gavião, em Famalicão, e diz estar "perplexo" com a postura da Câmara Municipal no processo.

Evocando as questões colocadas pelo deputado socialista Paulo Folhadela na última Assembleia Municipal, a concelhia do PS de Famalicão defende que o presidente da Câmara, Paulo Cunha deveria ter "encetado os contactos necessários com os interessados no sentido de encontrar uma solução que defendesse os interesses" da comunidade escolar e dos utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia.

"Se os fez, deve dizer o que fez. Se nada fez, também era de esperar uma resposta à pergunta do PS", refere o partido em nota enviada à imprensa.

"O argumento dos pareceres técnicos é muito utilizado e atira para cima dos técnicos uma responsabilidade que não é sua, pois os técnicos não fazem política", lê-se no mesmo documento.

O PS considera que aos eleitos "exige-se que sejam intransigentes na defesa dos interesses das populações, respeitando, claro está, a lei mas antecipando problemas e disponibilizando-se para intervir em tempo útil na procura da solução que seja a mais adequada".