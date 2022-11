PS propõe desanexação da União de Freguesias de Calendário e Famalicão

Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, em Famalicão, querem a desagregação. A proposta para a desanexação vai ser discutida na próxima segunda-feira, dia 14, às 21 horas, em reunião extraordinária.

Os socialistas consideram que "a agregação das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário demonstrou a dificuldade de se governar um território tão vasto quanto diverso, com mais eleitores que muitos concelhos de Portugal". Por isso, consideram que "as duas freguesias cumprem os critérios legais a que a desagregação obriga e que se compreende a vontade expressa por muitos cidadãos na criação de freguesias autónomas e independentes".

Na proposta que estará em discussão os eleitos do PS apontam que as duas freguesias têm uma "enorme" diferença estrutural e de identidade, apontando que Calendário é mais rural e Vila Nova de Famalicão mais urbana, até porque esta é a sede do concelho. A maior aglomeração de pessoas em Famalicão e a diferente tipologia de habitação que se verifica nas duas freguesias atualmente unidas são ainda argumentos evidenciados.

"Enquanto temos, por exemplo, e tendo em conta os Censos de 2011, uma densidade populacional de cerca de 1664,34 habitantes por quilómetro quadrado no território da freguesia de Calendário, na freguesia de Vila Nova de Famalicão tal densidade é elevada a 4392,75 habitantes por quilómetro quadrado", alegam referindo ainda que para o erário público, os custos de uma união são mais elevados do que a existência de duas freguesias separadas. Para os eleitos do PS na assembleia de freguesia foi um "erro grave" juntar duas freguesias "com dinâmicas culturais e empresariais absolutamente distintas" transformando-a numa "freguesia enorme, em termos de extensão e de habitantes".