PS quer ponte pedonal e separadores centrais na Avenida Marechal Humberto Delgado

Os vereadores do Partido Socialista da Câmara Municipal de Famalicão querem que seja instalada uma ponte pedonal, separadores centrais e regulação das passadeiras para peões por sinais luminosos na Avenida Marechal Humberto Delgado, imediatamente a seguir ao viaduto. A proposta já foi apresentada para ser discutida na próxima reunião de Câmara.

Segundo Eduardo Oliveira, um dos vereadores socialistas o objetivo "é tornar mais segura a travessia de peões, permitindo a separação do tráfego pedonal do rodoviário, processando-o a níveis diferentes" já que ali estão situados "o maior complexo habitacional do concelho e instituições de solidariedade social que prestam serviços a crianças, idosos e outros públicos vulneráveis".

"Com maior intensidade nos últimos tempos, tem-se verificado na Avenida Marechal Humberto Delgado um crescente aumento na frequência de acidentes rodoviários, não só com danos materiais nos veículos intervenientes, mas também com graves danos na integridade física dos peões", afirma o socialista que quer ainda, a instalação de "mais e melhor iluminação junto das passadeiras.

Em nota enviada à imprensa Eduardo Oliveira vinca que aquela avenida é uma das "principais" ruas de circulação rodoviária da cidade e aponta que a Autarquia "desistiu da criação de um acesso direto da Avenida Marechal Humberto Delgado à Estação Rodoviária de Passageiros, no sentido Norte-Sul, anunciado há dois anos".

"A segurança rodoviária é uma responsabilidade compartilhada por todos os que usam as vias públicas. É importante que cada um faça a sua parte para tornar o trânsito mais seguro e reduzir o número de acidentes", conclui.