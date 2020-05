Raposa perdida na rua foi recolhida e batizada de "Covid"

Alexandra Lopes Hoje às 10:48 Facebook

O Centro de Recolha Animal de Famalicão acolheu, durante cerca de um mês, uma raposa que recolheu na freguesia de Gavião.

Alertados no dia 1 de abril para a necessidade de recolher um "cão de grande porte" que estaria perdido na via pública, os serviços municipais depararam-se com um uma raposa com cerca de um mês de vida. Estava, segundo a Câmara de Famalicão, "desnutrida" embora não tivesse quaisquer ferimentos visíveis.

A mesma fonte revela que foram procuradas "tocas ou leiras" nas imediações do local onde o animal se encontrava, para que pudesse ser "devolvida à progenitora", mas a busca foi infrutífera. A raposa foi levada para o Centro de Recolha Animal onde teve os cuidados médicos veterinários, e aí esteve "durante um mês e oito dias", contactando apenas com um tratador e a médica veterinária.

Entretanto, no dia 8 de maio, a "Covid", nome pelo qual foi batizada a raposa, foi entregue ao Centro de Recuperação de Fauna Selvagem do Parque Nacional da Peneda Gerês, onde estará em cativeiro até poder ser libertado na natureza. Nessa altura, os serviços de Defesa Animal da Câmara de Famalicão serão contactados para a libertação da "Covid" nas imediações do local onde foi encontrado.

Entretanto, os Bombeiros Famalicenses resgataram ontem, três gatos bebés do interior de um ecoponto, instalado junto a uma superfície comercial. Um quarto animal já estava morto. Os gatos foram entregues ao Centro de Recolha Animal de Famalicão.