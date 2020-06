Reabilitação do Cine Teatro Narciso Ferreira concluída em 2021

Alexandra Lopes Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras de reabilitação do Cine Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, Famalicão deverão estar concluídas no primeiro trimestre do próximo ano.

A empreitada está orçada em 3,5 milhões de euros e conta com comparticipação financeira de 2,9 milhões de euros de fundos comunitários.

Entretanto, o modelo de gestão e funcionamento está a ser consertado com o movimento associativo da vila ribadavense, com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha visitou as obras e fala na ambição de transformar o espaço num "polo cultural de referência" que vai lançar sementes na vila para o desenvolvimento não só cultural mas também económico, social e comunitário.

A autarca local, Susana Pereira, espera que a sala de espetáculos fomente o "trabalho associativo e a economia" da vila.

O Teatro Narciso Ferreira será um espaço "multifacetado" preparado para espetáculos de teatro, de dança ou de música e para sessões de cinema.

Com uma "tipologia contemporânea multifuncional" o espaço vai ter uma "bancada telescópica motorizada e um teto técnico integral praticável", o que permitirá "configurações cénicas variáveis".

Além de equipada para qualquer espetáculo criativo, vai também estar equipado para a realização de assembleias, reuniões magnas, atos públicos e sessões solenes, conferências, palestras e apresentações.