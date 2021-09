Reabilitação do teatro de Riba de Ave está pronta

Alexandra Lopes Hoje às 17:09 Facebook

É assinalada esta sexta-feira à noite, com uma visita do presidente da Câmara de Famalicão e um ensaio técnico dos equipamentos, a conclusão da obra de reabilitação do Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Trata-se de um investimento de 3,5 milhões de euros que contou com um financiamento europeu de 2,9 milhões de euros. O intuito foi transformar o teatro num "espaço multifacetado, preparado para espetáculos de teatro, de dança, de música e para sessões de cinema, capaz de responder às necessidades da própria comunidade, mas também de albergar alguns espetáculos de âmbito mais profissional".

O funcionamento efetivo do espaço, avança a Câmara de Famalicão, está dependente das "licenças da Inspeção-Geral das Atividades Culturais e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", cujo procedimento já foi iniciado.

"Paralelamente ao licenciamento", decorrerá a testagem de todos os equipamentos de som, luz, maquinaria de cena, projeção e AVAC. E, neste período, serão realizados "eventos-teste", nomeadamente a projeção de cinema", adianta a autarquia.

Instado sobre qual o programa cultural para o Teatro Narciso Ferreira, o município nota que os "objetivos orientadores da programação futura" passam por "assegurar o acesso do público" às artes, "fomentar a descentralização e dinamização da oferta cultural" e "promover a qualificação dos artistas locais, regionais e nacionais". Por outro lado, avança a mesma fonte, é objetivo do espaço cultural "estimular a realização de residências artísticas", "incentivar a produção artística em rede" e exibir regularmente cinema".