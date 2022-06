Regulamento municipal vai ditar regras do arvoredo em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 18:40 Facebook

Famalicão vai ter um inventário municipal do arvoredo cujo projeto de Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo camarário. O inventário vai integrar a listagem e planta das árvores classificas de interesse público e de interesse municipal existentes no concelho.

O Regulamento Municipal em causa pretende definir a estratégia municipal para o arvoredo urbano, criando um quadro de atuação que sistematize as intervenções da Câmara não só ao nível do planeamento mas também da gestão e manutenção. O documento vai ainda, tipificar infrações e regular as contraordenações fixando as coimas.

A proposta de regulamento, aplicável a todos os espaços verdes públicos do concelho, vai agora, para consulta pública, durante 30 dias. Deverá entrar em vigor até agosto.