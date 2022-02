Remodelação da Unidade de Saúde Antonina começa em março

As obras de remodelação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Antonina situada em Requião, Famalicão, começam durante o próximo mês de março, e vão prolongar-se durante um ano.

Com um investimento de cerca 500 mil euros e financiamento de fundos europeus, a intervenção vai ser gerida pela Administração Regional de Saúde do Norte mas está sob responsabilidade da Câmara de Famalicão regulado pelo acordo de colaboração entre as duas entidades.

Atualmente, a USF ocupa um espaço com condições "deficitárias" que não consegue responder às atuais necessidades da população, pelo que a obra engloba a ampliação do primeiro piso e a reabilitação total do edifício. No primeiro piso serão instalados gabinetes médicos, uma sala de reuniões, copa e uma sala de saúde infantil estando previsto também um pequeno parque infantil na área de espera.

No rés-do-chão ficarão três consultórios médicos, uma sala de tratamentos e dois gabinetes de enfermagem sendo que a área de espera será também ela reformulada.