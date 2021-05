"Rio" de efluentes invade caminho de Fradelos

Alexandra Lopes Hoje às 20:43 Facebook

Um "rio" de efluentes provenientes de uma conduta de saneamento entupida num caminho de Fradelos, em Famalicão, levou esta segunda-feira, a deputada do PAN, Bebiana Cunha, à freguesia.

"Desde à cerca de dois anos que a conduta entope, comunica-se à Câmara que vem desentupir mas volta outra vez a entupir", notou um popular que acompanhou a visita da deputada do PAN.

Segundo a mesma fonte, a zona está integrada na área que a Autarquia pretende classificar como paisagem protegida.

"Isto é outro problema onde a fiscalização não existe", adiantou Bebiana Cunha do PAN, acrescentando que o partido já questionou a Câmara Municipal sobre o assunto e "exigiu" a resolução do problema. Adiantou que o caso foi comunicado ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), que já esteve no local.

Pedro Sena, vereador do Ambiente da Câmara de Famalicão, explicou que a conduta foi entretanto desentupida. Contudo, devido às chuvas, não foi possível concluir o trabalho de modo a que o caminho fique transitável, algo que deverá acontecer ainda esta semana.

O responsável notou que a conduta entope devido a "descargas indevidas" que ali ocorrem por ser um local isolado.

A deputada do PAN ouviu ainda moradores que se queixam de maus cheiros oriundos de uma suinicltura de Fradelos e adiantou que o partido já requereu a audição dos ministros do Ambiente e Agricultura sobre a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários.

O intuito é obter esclarecimentos sobre os planos e implicações da estratégia para a saúde pública, o meio ambiente e a agricultura.