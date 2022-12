S. Silvestre junta 4000 pessoas nas ruas de Famalicão

Cerca de 4000 atletas e caminhantes vão "invadir" esta sexta-feira as ruas do centro de Famalicão em mais uma edição da S. Silvestre.

"Pretende-se que esta data seja a da festa do atletismo e do Natal com a junção de amigos, conhecidos e familiares, em prol do desporto e da solidariedade", diz Duarte Veiga, da organização prova, a cargo do Eugenios Health Club e Fitness Up, em parceria com a Câmara de Famalicão. A prova tem ainda uma vertente "solidária," já que a receita da caminhada reverte a favor da Junta do Núcleo dos Escuteiros de Famalicão. "Das inscrições da caminhada retiramos o valor da camisola e o restante é entregue à Junta di Nucleo", acrescenta, notando que é um donativo entre os "1500 e os 2500 euros".

"Muito mais do que o espírito competitivo, esta prova é a festa" diz a organização, acrescentando que, esta sexta-feira, o comércio tradicional está aberto até à meia-noite pelo que também é uma forma de trazer gente à cidade.

PUB

Este ano, o número de participantes aumentou relativamente aos anos anteriores, sendo que a organização quer continuar a "elevar a fasquia" da "terceira S. Silvestre mais participada" do país.

O percurso mantém-se semelhante aos anos anteriores, com os atletas a partirem junto aos Paços do Concelho, seguindo até à rotunda 1.º de Maio, estádio municipal e depois Praça D. Maria II.

Por causa da corrida na rua Adriano Pinto Basto o trânsito está condicionado das 14 às 19 horas e, a partir desta hora, está cortado. Entretanto, das 20.30 horas até às 23.30 a circulação automóvel estará condicionada ou cortadas na Avenida 25 de Abril, de França, José Manuel Marques, Marechal Humberto Delgado, ruas Barão da Trovisqueira, Adolfo Casais Monteiro, Luís Barroso, Padre Benjamim Salgado, Padre António Carvalho Guimarães, António Silva Rego, D. Sancho I, José Azevedo Menezes, Capitão Manuel Carvalho, José Gomes Matos, Alves Roçadas, S. João de Deus, Manuel Pinto de Sousa e Augusto Correia. O Largo da Estação e Alameda dos Bargos estarão na mesma situação.