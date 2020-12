Alexandra Lopes Hoje às 13:26 Facebook

Programa "Casa Feliz" da Câmara de Famalicão já permitiu auxiliar centenas de famílias pobres, com um total de 2,2 milhões de euros.

Susana Brandão, 41 anos, mora com as filhas, de 10 e 18 anos, numa casa arrendada em Calendário, Famalicão, há cerca de cinco anos. Antes, vivia com os pais e só conseguiu avançar para o aluguer de uma habitação porque tem um apoio para pagar a renda através do programa "Casa Feliz". Criado pela Câmara Municipal de Famalicão, ajuda famílias carenciadas a realizarem obras, até 5000 euros e ao pagamento de rendas.

Reformada por invalidez, Susana reconhece que "se não fosse com ajuda não conseguia ter casa" e morar sozinha com as filhas, tal como já aconteceu, quando teve um problema de saúde. O angioma cavernoso que tinha rebentou e paralisou-a. Nessa altura, sem autonomia, divorciada e com duas filhas menores, foi morar com os pais, mas quando recuperou começou logo a pensar em arranjar casa.