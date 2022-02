Obras mudam sentido de trânsito no centro de Famalicão

O sentido de trânsito da Rua Alves Roçadas, no centro de Famalicão, muda temporariamente a partir de quinta-feira.

A circulação automóvel passará a realizar-se no sentido descendente desde a Rotunda da Água em direção à Rua Vasconcelos e Castro e, desta, à Avenida Marechal Humberto Delgado. A Rua João Faria dos Guimarães encerra ao trânsito, estando apenas acessível para cargas e descargas.

Estas alterações surgem devido a uma nova frente de obras no âmbito da empreitada de renovação do centro urbano, que deverá estar totalmente concluída até ao final do próximo mês de abril.

A renovação do centro de Famalicão implica um investimento de mais de oito milhões de euros comparticipados por fundos europeus.